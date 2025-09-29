Н ационалният отбор на България по волейбол, който спечели сребърен медал от Световното първенство, ще се завърне на родна земя преди обед във вторник (30 септември).

Волейнационалите ще пристигнат в София с правителствения самолет Airbus А319-119 с полет от Истанбул, като се очаква да кацат у нас около 10-11:00 часа българско време.

Правителственият самолет ще чака селекцията на Джанлоренцо Бленджини в Истанбул, където сребърните ни медалисти ще пристигнат с полет от Филипините, където в неделя (28 септември) играха финал срещу Италия.