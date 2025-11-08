Б ългарската федерация по волейбол съобщи, че 11 000 билета за европейското първенство за мъже догодина са продадени само за 24 часа. България е домакин на шампионата заедно с Италия, Румъния и Финландия.

Мачовете на българския национален отбор ще се проведат в „Арена 8888 София“, а съперници на световните вицешампиони са Северна Македония, Португалия, Украйна, Израел и Полша.

„Без прецедент в историята на българския спорт! 301 дни преди началото на събитието — и вече 11 000 продадени билета само за първите 24 часа от старта на продажбите! Вие, българските фенове на волейбола, сте просто ВЕЛИКИ! Благодарим Ви от сърце!“, написаха от БФВ.

волейбол национален отбор по волейбол за мъже София европейско първенство