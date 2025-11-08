Б ългарската федерация по волейбол съобщи, че 11 000 билета за европейското първенство за мъже догодина са продадени само за 24 часа. България е домакин на шампионата заедно с Италия, Румъния и Финландия.

Мачовете на българския национален отбор ще се проведат в „Арена 8888 София“, а съперници на световните вицешампиони са Северна Македония, Португалия, Украйна, Израел и Полша.

„Без прецедент в историята на българския спорт! 301 дни преди началото на събитието — и вече 11 000 продадени билета само за първите 24 часа от старта на продажбите! Вие, българските фенове на волейбола, сте просто ВЕЛИКИ! Благодарим Ви от сърце!“, написаха от БФВ.