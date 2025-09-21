Ремко Евенепул бе като светкавица в столицата на Руада - Кигали.

Р емко Евенепул защити титлата си в индивидуалния старт по часовник на световното първенство по шосейно колоездене, което стартира днес в Руанда.

25-годишният белгиец, който е и олимпийски шампион в дисциплината, бе с класи над съперниците си по 40,6-километровото трасе в столицата Кигали. Той спря хронометрите на 49 минути и 46 секунди и бе единственият, който слезе под прага от 50 минути.

За Евенепула това е общо четвърти планетарен трофей при мъжете и трети пореден в стартовете по часовник след тези от Стърлинг и Цюрих.

Австралиецът Джей Вайн завоюва среброто с изоставане от 1:14 минути от победителя, а с бронза се окичи друг белгиец - Илан ван Вилдер. Неговото изоставане бе 2:36 минути.

Световният шампион в общия старт - словенецът Тадей Погачар, изненадващо остана извън подиума. Той се класира четвърти на секунда зад Ван Вилдер, като дори бе задминат от Евенепул на изкачването към финала. На пето място остана съотборникът на Погачар в тима на ОАЕ Исак дел Торо, представляващ на световното първенство родината си Мексико.