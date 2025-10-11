Семейството на Брадли празнува световния му рекорд за едночасова езда на писта в Лондон през юни 2015 г. През юни 2020 г. с Кат се развеждат.

Л егендата в колоезденето сър Брадли Уигинс направи нови разкрития за пристрастеността си към наркотиците. Шампионът от Тур дьо Франс и петкратен олимпийски шампион разкри по-рано тази година, че е бил зависим след оттеглянето си от спорта през 2016 г.

Уигинс, който скоро ще издаде автобиографията си „Верига“, заяви пред „Таймс“, че е имал много тежки моменти. Той разказа как се е затворил за две седмици в хотел, като в този период е омел 120 грама кокаин.

“Не знам, не ми харесва да за това. Беснеех, разбих трофея си за Спортна личност на годината за 2012, както и рицарското си звание. Това не беше успех. Направих го пред децата си. Не е чудно, че имаше моменти, в които искаха да ме пратят на рехабилитация. Оскверняването на златния олимпийски медал може да се е случило далеч от погледа им, но е също толкова тъжно. Стотици хиляди хора ме аплодираха, милиони ме гледаха от домовете си. Един от великите моменти беше Лондон 2012 и ето ме тук, в гардероба, смъркам кокаин от златния си медал, подигравам се на постижението си и го мразя за това, което вярвам, че ми донесе. Това беше като да пикаеш на нечий гроб, но в онзи момент аз пикаех на моя. Златният медал, Тур дьо Франс, всичко това беше мъртво за мен. Човекът, който бях в Париж и в Лондон, беше мъртъв за мен“, разказа Уигинс.

По-рано тази година той разкри, че вече е чист и че е спрял наркотиците преди около година без външна помощ.

45-годишният британец беше на върха на славата си през 2012, когато стана първият колоездач от родината си, спечелил Тур дьо Франс. В кариерата си той има общо пет олимпийски титли от 2004 до 2016 г. Според британски медии Уигинс беше спечелил около 13 млн. паунда от успехите си. Миналата година компания, която е негова собственост, имаше дългове от 1 млн. паунда. След като не успя да сключи споразумение за връщане на парите, той обяви фалит.

Легендарният колоездач остана бездомен, като британските медии съобщиха, че спи на различни места, включително и при бившата си жена.