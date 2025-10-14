Р азпределителят Симеон Николов, който спечели сребърните медали на световното първенство във Филипините заедно с националния отбор на България, вече води усилени занимания с Локомотив Новосибирск. С него в Русия също пристигна Андрей Жеков, който бе помощник треньор в щаба на Джанлоренцо Бленджини и се завръща в редиците на "железничарите". Николов веднага взе участие в две тренировки на следващия ден и се включи в тренировъчния цикъл и се запозна с топката, с която се играе в руската Суперлига.

Симеон даде кратко интервю за клубния сайт, в което говори за адаптацията към новия отбор, атмосферата в клуба и арената.

- Почина ли си малко след Световното първенство?

- Да, най-накрая успях да си взема малка почивка. Сезонът беше много напрегнат, а по пътя към сребърните медали имаше много емоции. Но си заслужаваше. Сега се чувствам възстановен, имам голямо желание да играя и да печеля отново.

- Как мина преместването и първите дни в новия град?

- Полетите преминаха добре, успях да събера сили. Сега съм изцяло ангажиран с тренировките. Разбира се, трябва да свикна малко с времето, но мисля, че това няма да е проблем.

- Успя ли вече да тренираш с новата топка – волар?

- Да. Знам, че воларът има няколко варианта, но все още не съм забелязал големи разлики с Mikasa. Няколко тренировки и - всичко ще бъде наред.

- Как върви опознаването с отбора?

- Познавах много момчета от социалните мрежи, следях отбора онлайн. Следователно ще бъде по-лесно да се адаптирам. Приеха ме много топло, атмосферата е отлична.

- Какво успяхте да забележите в новата арена?

- Очаквам с нетърпение първите мачове на "Локомотив Арена". Червените и зелените цветове ми напомнят за България. Арената е просто прекрасна: модерна, удобна, красива. Вече искам първенството да започне възможно най-скоро!

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В ИНСТАГРАМ

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В ТИКТОК

АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА КАНАЛА НИ В YOUTUBE

АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА КАНАЛА НИ ВЪВ VBOX