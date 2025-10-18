О тборът на Левски победи Берое с 3:0 (25:17, 25:23, 25:17) и се класира за финала на Суперкупата на България. "Сините" ще защитават трофея си утре в собствената си зала "Левски София" срещу победителя от двубоя между Локомотив Авиа и Нефтохимик, който е по-късно през деня.

Първият гейм започна равностойно и точка за точка, като шампионите от Левски първи взеха аванс при 8:5, което доведе до прекъсване за треньора на Берое Мирослав Живков. "Сините" обаче продължиха да трупат преднина, която стигна до 13:8. Берое намали до 13:15, след като на терена влязоха Рангел Витеков и Спас Байрев като резерви. Левски обаче не пропусна да увеличи след това аванса си, като стигна до седем геймбола при 24:17. Домакините спечелиха още първия след добър сервис на капитана Светослав Гоцев посрещането на Берое не бе добро и контраатака на Николай Николаев доведе до 25:17.

Берое започна по-добре втората част, като поведе с 4:2, а след това и с 6:3 заради по-добър сервис най-вече. След блокада на Иван Латунов в центъра тимът от Стара Загора поведе с 13:9, а треньорът на Левски Николай Желязков пусна в игра Лазар Бучков. "Сините" направиха три поредни точки. Първото равенство дойде при 21:21 след ас на Гордън Люцканов. След видеочек се стигна до 22:22, а първият геймбол дойде за Левски след успешна атака на Юлиан Вайциг. Домакините поведоха с 2:0 след атака в аут на Ханушек от Берое.

Левски започна по-добре третия гейм с 6:2 и 8:4. Старозагорци намалиха пасива си само до точка при 11:12. При 18:14 за Левски след ас на Лазар Бучков треньорът на "зелените" Мирослав Живков прекъсна играта за наставления. Ас на Тодор Скримов направи резултата 24:17 и стигна до седем мачбола. "Сините" реализираха още първия за 25:17 след контраатака на Вайциг.

За Левски най-резултатен бе швейцарският национал Вайциг с 16 точки, Гордън Люцканов добави 14, а Тодор Скримов завърши с 13. От Берое никой не мина границата от десет точки, като Джеси Деланси реализира 9.

