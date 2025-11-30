Д оста дългове и борчове изплатихме, както и глоби. Успяхме да се справим. Ошушкано всичко беше“, обяви президентът на борбата Станка Златева в телевизионна изява. "Децата трябва да израстват, психиката е преди всичко. Борци винаги ще има, не бойкотират мен, а себе си", продължи тя.

"Дойдоха, хвърлиха някакви договори във Федерацията. Мислят си, че са за 2026 г., но не са. Когато получат покана от националните треньори, тогава ще решим. Децата да израстват. Трябва да запазим българските деца. Трябва в женската борба да се съживят нещата. Кой ще се откаже, кой ще остане... Има време за Лос Анджелис. В свободния стил имаме един-двама българи. Трудно е. В класическия стил ще видим - ще искат ли, няма да искат...нямам идея“, допълни голямата шампионка.