А мериканският съотборник на Александър Везенков в баскетболния Олимпиакос - Монте Морис направи любопитно изказване, сравнявайки българина със сръбската суперзвезда Никола Йокич. Морис похвали Везенков след снощната победа над големия гръцки съперник Панатинайкос в Евролигата, при която българският национал реализира 24 точки.

30-годишният Морис познава много добре и Йокич, тъй като му беше съотборник в Денвър в периода 2018-2022 г.

„Саша по някакъв начин ми напомня много на Никола Йокич. Просто заради неговия усет около коша и интелигентността му, и умението му как да играе“, каза Морис пред гръцката телевизия Nova.gr.