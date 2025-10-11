Т адей Погачар постигна поредната си впечатляваща победа, като спечели Обиколката на Ломбардия за пети пореден път. Той изравни италианската легенда Фаусто Копи, който също има пет победи. Погачар обаче е първият, който печели състезанието в пет поредни години.

Словенецът осъществи решаващата атака 38 километра преди финала и пристигна в Бергамо с повече от минута преднина пред втория Ремко Евенепул. Той измина цялата дистанция от 241 километра за 5:45:53 часа и остави на 1:48 минути зад себе си олимпийския шампион от Белгия Евенепул. Трети на 3:14 минути завърши австралиецът Майкъл Сторър.

С успеха си в Ломбардия Погачар си осигури победата в три от петте Монумента (петте най-престижни еднодневни състезания), които се провеждат ежегодно. По-рано през година той спечели Обиколката на Фландрия и Лиеж-Бастон-Лиеж.

Погачар е първият, спечелил някой от петте Монумента в пет поредни години, както и първият, който завършва на подиума и в петте надпревари.

С победата днес Погачар изравни легендарния сезон на Еди Меркс от 1975 г. Тогава белгиецът също печели три Монумента, Тур дьо Франс и световната титла в една година. Погачар разкри, че е имал „наистина готин“ телефонен разговор с Меркс, но заяви, че вече се е уморил от сравненията с легендарния белгиец.

„Не ми харесва постоянно да ме сравняват с някого. На никого не му харесва да го сравняват с друг постоянно“, каза Погачар.