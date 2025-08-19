Б ългарският уникат в световната тежка атлетика Карлос Насар отново привлече вниманието върху себе си, този път не само с рекордите си на подиума.

Най-желаният спортист у нас вече има нова половинка – красивата волейболистка Александра Костадинова, пише Edna.bg.

22-годишната досегашна капитанка на ЦСКА през юни премина през в руския втородивизионен Амурски тигрици от Хабаровск, а в момента се възстановява от лека контузия, получена на тренировка. Малко след травмата расовата синеока и дългокрака красавица официализира връзката си с една година по-малкия от нея супершампион в щангите, който е роден в Париж, но е израснал в Червен бряг, а в момента тренира в Девин – на 45 километра от нейния роден Смолян.

„Мой е”, написа Алекс под видео на Карлос, а в сторита се появиха кадри, на които двамата демонстрират близост.

Как точно е пламнала искрата между тях – дали основно покрай кръстената на него зала в Девин, или пък и по цесекарска линия (б.р. – той е фен на футболния клуб и авер с тарторите на агитката) – е все още дискусионно.

Сигурно е само това, че заварката им е станала в Родопите и е сложила фактическия край на 2-годишната връзка на тежкоатлета с друга спортистка – състезателката по художествена гимнастика Магдалина Миневска, с която за последно бе видян на публично място по време на церемонията за „Спортист на годината” през февруари.