Tурция е вторият финалист на европейското първенство по баскетбол за мъже. На полуфинала в Рига тимът отнесе с 94:68 Гърция. Турция ще играе в мача за титлата за втори път в историята си, като предишният финал бе през 2001 г. В сблъсъка за трофея турците ще срещнат Германия. Световните шампиони отстраниха Финландия и са на първи европейски финал от 2005 г. насам.

Турция поведе с 10 точки още след първата четвърт, а на почивката разликата скочи до 18 – 49:31. Тимът се справяше страхотно и в нападение, и в защита, където успя да опази НБА звездата Янис Адетокумбо, завършил само с 4 точки за първите 20 минути. След почивката Турция продължи да доминира и не даде никакъв шанс на съперника си.

Ерджан Османи беше най-резултатен с 28 точки, Джеди Осман добави 17, а Алперен Шенгюн завърши с 15. Костас Слукас отбеляза 15 за Гърция,

Финалът на Евробаскет е в неделя от 21.00 ч. Преди това от 17.00 ч. Гърция и Финландия ще играят за бронзовите медали.