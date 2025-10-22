Н ай-добрата българска състезателка по спортна гимнастика Валентина Георгиева, която получи контузия на коляното по време на Световното първенство в Джакарта, ще продължи лечението си в България, обявиха от федерацията. "Състоянието на Валентина Георгиева налага диагностиката и лечението й да се проведат в България. Коляното й е с оток, който не позволява извършването на ядрено-магнитен резонанс. Решението е взето от ръководството на федерацията, треньорския щаб и рехабилитатора на отбора", се казва в изявление на централата.

Кошмарно дежавю за Валя в Джакарта

По-рано вчера след първия прескок - Юрченко с два винта, Георгиева се приземи и веднага хвана коляното си, след което не успя да направи втория си опит. Тя беше изнесена на ръце от медицински персонал в залата и качена на линейка. Националката претърпя операция на коляното на 10 септември 2022-а и след година и половина се завърна в спорта. 19-годишната българка е двукратна сребърна медалистка на прескок от шампионати на Стария континент.

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В ИНСТАГРАМ

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В ТИКТОК

АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА КАНАЛА НИ В YOUTUBE

АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА КАНАЛА НИ ВЪВ VBOX