М акс Верстапен ще тръгне пръв в спринтовото състезание на „Пистата на Америките“ в Гран при на САЩ. Световният шампион печели полпозишън за спринта за трета поредна година в Остин, Тексас.

Пилотът на Ред Бул триумфира с време 1:32.143 мин. Той изпревари пилотите на Макларън, с които се бори за титлата. Ландо Норис остана втори на едва 0.071 секунди, а Оскар Пиастри допълни тройката, но остана на 0.380 секунди.

Голямата изненада в квалификацията бе 4-ото място на Нико Хюлкенберг (Кик Заубер). Джордж Ръсел (Мерцедес) е пети, следван от Фернандо Алонсо (Астън Мартин), Карлос Сайнц (Уилямс), Люис Хамилтън (Ферари), Алекс Албон (Уилямс) и Шарл Льоклер (Ферари).

„Беше добра квалификация. Свършихме си работата. Вятърът е много силен, а по пистата има неравности. Колата лесно може да излезе от трасето при висока скорост“, каза Верстапен.

Спринтът за Гран при на САЩ е тази вечер от 20.00 ч. В 00.00 ч. тази вечер започва квалификацията за основното състезание, което ще се проведе в неделя от 22.00 ч.