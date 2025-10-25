С ветовният шампион Макс Верстапен записа най-добро време във втората свободна тренировка преди Гран При на Мексико Сити. Пилотът на Ред Бул пропусна първата сесия, но се завърна на пистата с новия пакет подобрения, който тимът въведе за 20-ия кръг от сезона във Формула 1. В първите минути най-бърз беше Шарл Льоклер с Ферари – монегаскът започна с обиколка от 1:18.353 минути, продължавайки доброто си темпо от сутрешната сесия, когато също оглави класирането.

След преминаването на пилотите към меките гуми за квалификационни симулации, Льоклер отново излезе начело с 1:17.545 минути. Малко по-късно обаче Верстапен подобри постижението му с 0.153 секунди, спирайки хронометрите на 1:17.392. В последвалата дълга серия с използвани гуми световният шампион се оплака от липса на сцепление и заяви по радиото, че усещането е „сякаш кара на лед“.

Трето време записа младият Андреа Кими Антонели с Мерцедес, който въпреки дребен технически проблем в началото, показа стабилно темпо. Топ 5 допълниха Ландо Норис с Макларън и Люис Хамилтън с Ферари. Норис съобщи за прекъсвания в работата на двигателя, но въпреки това беше най-бърз в дългите серии, където изпревари конкурентите си с около четири десети. Другият пилот на Макларън и лидер в генералното класиране, Оскар Пиастри, приключи тренировката едва 12-и.

Разликата между пилотите от второ до десето място беше минимална – само 0.4 секунди, което обещава оспорван уикенд на „Автодром Ерманос Родригес“.

По-рано през нощта Шарл Льоклер беше най-бърз в първата свободна тренировка. Пилотът на Ферари направи най-добра обиколка на пистата "Аутодрономо Ерманос Родригес" за 1:18.380 минути. Льоклер изпревари с 0.107 секунди Кими Антонели отбора на Мерцедес. Трети се нареди Нико Хулкенберг (Заубер), който изостана на 0.380 секунди.

Лидерът в генералното класиране при пилотите Оскар Пиастри с Макларън е на четвъртата позиция, а веднага след него са съответно Габриел Бартолето и Арвид Линдблад. Ландо Норис и Макс Ферстапен, които също имат шансове за титлата, наблюдаваха от бокса, защото девет новобранци участваха в петъчната сесия.

