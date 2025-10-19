Сашо Везенков получи отличието в Двореца на дома и приятелството в Пирея.

О лимпиакос победи Панионис с 81:66 (19:22, 23:15, 18:8, 21:21) като домакин в 3-тия кръг на гръцката баскетболна Суперлига за мъже.

Българският национал Александър Везенков беше в групата на гранда от Пирея, но не взе участие. Той получи почивка, а преди срещата му бе връчен призът за най-полезен играч (MVP) за миналия сезон в комшийския шампионат, който бе четвърти за него.

Успехът пък беше трети пореден за Олимпиакос, който оглавява временното класиране, а Панионис е на дъното в подреждането с три поредни поражения.

На Везенков и съотборниците му предстои гостуване на германския Байерн Мюнхен в Евролигата на 24 октомври, а два дни по-късно те ще имат и визита на на Миконос в среща от първенството на Гърция.