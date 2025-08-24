У частникът в Евролигата Апоел Тел Авив обяви, че е привлякъл в състава си българския национал Борислав Младенов.

25-годишният гард, който е син на легендата на българския баскетбол Георги Младенов, подписа договор до края на сезон 2027/28.

През последния сезон 202-сантиметровият Борислав Младенов игра за отборите на Миньор Перник и Левски, като се отличи с показатели от 20,8 точки, 7,2 борби, 3,4 асистенции, 1,6 откраднати топки и 1,4 чадъра средно на мач. Той бе и водещ реализатор за националния отбор на България по време на завършилите преди дни предварителни квалификации за световното първенство.

Апоел Тел Авив спечели втория по сила баскетболен турнир в Европа през миналия сезон - Еврокупата. Това даде право на еврейския клуб да участва в Евролигата. Заради ситуацията в Израел, през предстоящия сезон Апоел ще играе домакинските си мачове в София.

Борислав Младенов е третият българин, който ще играе в Евролигата през новата кампания след Александър Везенков с гръцкия Олимпиакос и натурализирания американец Коди Милър-Макинтайър със сръбския Цървена звезда.