„Късметът помага на подготвения. Ключовото е цялата подготовка, която са направили момчетата – с техните треньори, щаб и въобще цялата организация“, обяви президентът на Левски Владо Николов по повод представянето на мъжкия национален отбор по волейбол. Там основни фигури са синовете му Симеон и Александър.

„Най-много ми хареса, че играят стабилно. Играят модерен волейбол със сравнително малко грешки. Нямат големи амплитуди в играта си до момента. Третият гейм срещу Словения не беше най-добрият, но Словения са много силен отбор. Не е нужно да споменаваме, че последните 10 години са част от световния елит. Това леко колебание в играта беше в рамките на нормалното. Три мача играем стабилно, играем изчистено. За мен това е радостно", продължи той пред БНТ.

„По отношение на реализирани точки, начални удари, те (б.р. Алекс и Симеон) са лидери в класациите. Волейболът е колективен спорт и колективната енергия е определяща за победите. Заслугата е на целия отбор и на целия щаб“, коментира Николов.

Бившият национал коментира и предстоящия сблъсък с Португалия на осминафиналите на планетарния шампионат. „Не бих искал да определям кой е фаворит и кой не е, но, да – по-силният отбор сме ние. Не трябва да има никакво подценяване. В етап сме, в който всяка грешна стъпка може да е последна. Не вярвам да имаме проблеми, разликата в класите е чувствителна и е в наша полза. Но, все пак, както се казва на футболен език – започваме от 0:0. Работа на журналистите е да гледате напред в бъдещето и да фантазирате. Предстои най-важният мач в живота на тези момчета – мачът с Португалия“, анализира бившият диагонал.

„Работата на треньора и CV-то на състезателя се определя от техните резултати. Бленджини е втори на Олимпиадата. Няма какво да добавя повече. Този човек е постигнал това, което много малко във волейбола са постигали. Не искам да говоря за успехите му на клубно ниво. Безспорен специалист. Основната заслуга за начина, по който играе отборът, е негова. Бленджини дава ясни и конкретни указания. Още по-важно е, че момчетата са способни да ги изпълнят“, коментира Владо Николов.

„Волейболът е толкова променен за последните 20 години. Спортът в момента е много по-физически, много по-бърз и техничен от това, което ние играехме. Волейболът се промени много. Имаме традиции в този спорт, волейболистите, които са играли преди нас, са били много силни за времето си“, каза Николов.

„Мечтата на всеки родител е децата му да го задминат. Аз бих бил най-щастливия човек на земята, ако това се случи“, добави бившият национал.