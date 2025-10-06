Ю ношата на Левски София и световен вицешампион с националния отбор на България по волейбол за мъже от първенството във Филипините Преслав Петков дебютира успешно в Италия. Центърът, който подписа с тима на Соренто, спечели с новия си отбор предсезонния турнир в Аверса "Мемориал Роландо ди Мео", информира levskivc.bg.
Съставът на Соренто победи домакините от Аверса и Гайа Неапол с по 2:1. Преслав Петков и новите му съотборници ще играят във второто ниво на италианския волейбол.
