Ч асове преди историческия финал на българските национали по волейбол, емоциите в домовете на роднините на играчите са огромни. Сред тях е и бившият волейболист и дългогодишен треньор на женския отбор на Левски - Петър Шопов. Той е вуйчо на двама от асовете ни - Александър и Симеон Николови.

„Определено заспиването беше трудно. Легнахме си, само за да можем да станем навреме и да гледаме финала. Вълнението е огромно“, призна Шопов. Той сподели, че поддържа връзка с племенниците си, но се старае да не ги натоварва излишно с разговори преди големия мач. „Писах им по две-три изречения, за да ги поздравя. Те трябва да почиват и да бъдат концентрирани“, отсече Шопов.

Според него пътят на Александър и Симеон към волейбола е бил естествен. „Те са родени и израснали в залата. Били са по тренировки в различни държави – Франция, Италия, Турция. Просто нямаше как да избягат от този спорт. Майка им се е съмнявала дали ще имат достатъчно талант, но изборът беше предопределен“, категоричен е братът на майка им Мая.

Тази ранна среда, смята Шопов, е дала на младите национали и психологическа устойчивост, която впечатлява днес. „Всички са изненадани колко стабилни са психически. Подкрепата от майка им, която също е била на високо ниво във волейбола, е безценна“, казва бившият състезател.

Шопов не скрива, че цената на големия спорт е висока. „Животът на волейболиста е лишения. Ставаш, ядеш, тренираш, пак тренираш. Няма дискотеки, няма нормално свободно време. Обикновеният човек вижда само медалите, но не и болката от травмите. Затова казвам – този финал е изстрадан“.

По думите му между двамата братя не е имало болезнена конкуренция, а по-скоро здрава амбиция. „И двамата още от малки бяха убедени, че ще станат големи волейболисти“, признава Шопов. „Ако не бях вуйчо на Алекс и Мони, щях да заложа на Италия“, казва с усмивка Шопов и добавя: „Но това е едно много странно първенство, пълно с изненади. С малко късмет можем да обърнем мача и да поднесем още една сензация“.

ГЛЕДАЙТЕ ПРЯКО ФИНАЛА ОТ ЕФИРА НА NOVA