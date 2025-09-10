С ръбската певица Йелена Карлеуша отново е сама, след като баскетболистът Никола Йованович реши да я остави.

За края на връзката, която продължи едва няколко месеца, разкри самата изпълнителка в социалната мрежа X. Отново тя се похвали, че е завъртяла главата на 16 години по-младия от нея мъж в началото на юли.

„Сещате ли се за онази история от лятото. Когато признах с една дума, че прекарваме време заедно, той ми написа, че не иска „цялата мръсотия да премине от мен към него“. Никога повече не се обади. А и аз на него, както и на никой друг от дългия списък с разочарования, написа 47-годишната Карлеуша, която имаше бурен брак с бившия футболен национал Душко Тошич.

От любовта им се родиха две дъщери, които дойдоха на бял свят на една и съща дата – 7 септември. Тази година Атина навърши 17, а Ника – 16.

Баскетболистът Йованович пък играе във Франция.