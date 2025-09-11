И спанската тенис звезда Карлос Алкарас и моделът на "Sports Illustrated" Брукс Надер явно наистина имат връзка. Това потвърди сестрата на русокосата красавица - Грейс Ан. По-малката сестра на Нейдър, Грейс Ан, разкри новината за романса по време на модното шоу Raising Cane’s NYFW в сряда. „Слуховете са верни“, заяви по-малката сестра на Брукс Надер пред E! News. - Да излизаш с някого е доста разтегливо понятие. Но знам, че той е мъжът до нея".

Грейс Ан сподели още, че „умира от желание“ да се запознае с водача в световната ранглиста и го описа като „голям сладур“. Надер, чиято бурна раздяла с професионалния танцьор от „Dancing with the Stars“ Глеб Савченко се разигра в социалните мрежи, и Алкарас все още не са потвърдили, че са двойка. Звездата от „Love Thy Nader“ присъства на церемонията по награждаването, след победата на испанеца над Яник Синер във финала на US Open в неделя.

Любопитното е, че преди това се носеха слухове, че 28-годишната Брукс излиза именно със Синер. Алкарас пък упорито беше свързван с британската тенисистка Ема Радукану, но и двамата отрекоха, че помежду им има нещо повече от приятелство. Тя дори се появи на US Open, но гледа мач на Алкарас.

Надер и бившият ѝ съпруг Били Хеър, когото среща на 19 години и който е с 11 години по-възрастен от нея, обявиха развода си през 2024 година след почти пет години брак. Актуалната половинка на Алкарас съчетава успешна кариера на модел с различни бизнес начинания. Тя има собствена бижутерийна линия и бранд за интериор и декор.

