С ветовният №1 в тениса Карлос Алкарас избра Маями за ваканцията си за разлика от повечето свои колеги, които буквално превзеха Малдивите. Във Флорида 22-годишният ас съчетава полезното с приятното, защото паралелно с почивката, поддържа и формата си.

Карлос и неговите близки и треньори публикуваха снимки как се забавляват по време на риболов в Атлантическия океан. Освен това за пореден път тази година Алкарас показа нова прическа и се върна към естествения цвят на косата си, след като последните седмици я беше изрусил. По пътя към титлата си от US Open той пък играеше с гола глава, след като се оказа, че брат му се е провалил с машинката.

В Маями Алкарас си побъбри с друг шампион от Ню Йорк, но от 2009 г. - Хуан Мартин дел Потро. Испанецът и аржентинецът си побъбриха приятелски, като 37-годишният Дел Потро похвали младока за изключителния му сезон.

В него Карлитос участва в цели 80 мача, от които спечели 71, стигна 11 финала и вдигна 8 трофея, сред които и втори поред от „Ролан Гарос“. Стана и вторият най-млад носител на 6 титли от Големия шлем, като по-млад това е постигал само Бьорн Борг.

Алкарас бе посрещнат с почести и на мача от НБА, в който Маями Хийт удържаха 106:103 над Милуоки Бъкс. От домакините звездата получи потник със своето име и №99, като в сайта на клуба написаха: „Новият атакуващ гард на Маями“.

След ваканцията на Карлос му предстоят два демонстративни мача: на 7 декември срещу Франсис Тиафо в Ню Джърси и на 8 декември срещу бразилския суперталант Жоао Фонсека в Маями. Преди старта на Australian Open (18 януари – 1 февруари) Алкарас ще има приятелски двубой в Сеул и с най-яростния си съперник – втория в ранглистата Яник Синер