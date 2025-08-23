Н ападателят на Виляреал Никола Пепе се обясни в любов на своята приятелка Тиана Тръмп по случай 30-ия й рожден ден.

Националът на Кот д'Ивоар се вижда с порнодивата от миналото лято и явно нещата между тях стават все по-сериозни.

„30 години. Нов етап и с гордост го споделям с теб. Честит рожден ден. Обичам те“, написа Пепе на любимата си, придружен от два емотикона със сърца.

Самата Тиана изненада Пепе в края на май по случай неговия 30-и рожден ден. Мацката от филма за възрастни организира ваканция в Руанда, където влюбените посетиха местния резерват и се насладиха на романтична вечеря сред природата.

Трансферната издънка на Арсенал има един брак зад гърба си. От бившата си съпруга Фани Би има две деца, като двамата се разделиха малко преди нападателят да започне да се среща с Тръмп. През 2019-а „артилеристите“ платиха на Лил 80 млн. евро за Пепе, който 4 години по-късно напусна безславно „Емирейтс“.