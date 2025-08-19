Г олямата любов на Кристиан Вери – Елизабета Каналис, има нов мачо до себе си.

Италианката, вече на 46, има връзка с 14 години по-младия Алвисе Риго. Той е от Венеция и е бивш професионален състезател по ръгби. След приключване на спортната си кариера той се посвещава на работата си като модел, а по време на студентските си години се пробва и като барман и охранител. В родната си Италия е познат и от участието си в танцово шоу.

Той и Каналис се срещнаха в риалити, което изкарва на преден план физическите способности на хората. След края му двамата заминали заедно за Лос Анджелис, където хубавицата живее с дъщеря си Скайлър Ева (10 г.), която е плод на брака й с американския ортопед Браян Пери.

Тази пролет тя се раздели с предишния си възлюбен – румънския кикбоксьор Джорджиан Чимпеану, който също беше по-млад от нея, но не с 14, а с 15 години. Елизабета навремето имаше бурна любов с бившия италиански национал Виери, който по нейни думи я „наранил жестоко“.