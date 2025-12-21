К ризата в семейството на футболната легенда сър Дейвид Бекъм се задълбочи точно преди празниците. Това ще е първа Коледа, която фамилията ще посрещне без най-големия си наследник.

26-годишният Бруклин се отчужди от близките си заради конфликта между майка му Виктория и съпругата му Никола Пелц (30). Първо той спря да следва именно Пош в Инстаграм, а сега под ножа са легнали и останалите. Изненадващо от това се оплака най-малкият му брат Круз (20). В свое стори в социалната мрежа. Явно наранен от враждата, младежът реши да опровергае слуховете, че родителите му са прекъснали всякакви връзки с Бруклин.

„Това е лъжа. Майка ми и баща ми никога не биха спрели да следват сина си. Нека си изясним фактите. Те се събудиха блокирани... точно като мен“, обясни Круз, като от листата на батко му е отпаднала дори 14-годишната им сестричка Харпър.

За последно Бруклин и Никола бяха с Бекъмови миналата Коледа, когато Виктория (51) се разчувства под общата им снимка: „Да бъдем заедно за празниците ме прави толкова щастлива. Обичам ви много всички“.

След това обаче нещата ескалираха, след като Бруклин пропусна 50-ия юбилей на татко си през май и церемонията, на която получи рицарско звание. Дейвид и Виктория не бяха поканени в Ню Йорк през август, когато синът им и милиардерската наследница подновиха сватбените си обети. Сега Бруклин и Никола ще останат в Маями с роднините й, а Бекъмови ще празнуват в Англия. В Инстаграм дизайнерката сподели видео от къщата на майка си, където над камината висят коледни чорапи с имената на всички внуци, включително и този на Бруклин. Самият Круз публикува няколко носталгични снимки с брат си в социалните мрежи и добави символични послания за любов и семеен мир.

Източник, близък до Бекъмови, сподели пред „Сън“: „Бруклин прекарваше толкова много време с Джаки и Тони (Адамс – родителите на Виктория, б.р.), през първите няколко години от живота си. Те имаха специална връзка, докато Сандра (майката на Дейвид – б. р.) се грижеше много за него, докато растеше. На Харпър наистина й липсват най-големият й брат и Никола. Виктория се надява, че Бруклин поне ще се обади на баба си и дядо си по Коледа. Иначе самата тя вече се е отказала да чака обаждане от него“.