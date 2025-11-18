С покоен живот, далеч от всякакви изкушения, води в Дубай Рони О'Съливан.

Легендата в снукъра и съпругата му Лайла Руас се преместиха в емирството през юни, след като британецът продаде дома си в Есекс. Той избра Близкия изток пред мъгливия Албион и дори пред слънчева Испания, където също имаше възможност да се установи.

В Дубай Рони се е подложил на тотален дигитален детокс, за да се съсредоточи изцяло върху кариерата си. Изключил е изцяло социалните медии, телефонът му няма приложения за съобщения и дори уеб браузър.

Само шепа приятели и хора от семейството могат да се свържат бързо с него. „Иска ми се да го бях направил преди. Може би в бъдеще ще се изолирам така на всеки шест месеца. Не искам да развивам кариерата си чрез постове в мрежата. Имам си приятели и това е достатъчно. Телефонът не добавя много към живота ми. Така че се чувствам прекрасно“, разкри пред The Sunday Times О'Съливан, който на 5 декември ще навърши 50.

Изборът им на Дубай до голяма степен е заради съпругата му Лайла, която е от марокански произход и много искала да живее на място, огрявано от слънцето. „Не сме тук заради лукса, както мнозина смятат. Харесвам простотата, а тук я намирам. А и времето е страхотно“, обясни Рони.

Легендата разкри и друго, което много му допада в новия живот. „Не знам езика и това си има своите положителни страни. Не ми се налага да говоря с всеки, когото срещна. Може и да звучи ужасно, но просто се усмихваме един на друг, казваме си „Здравей“ и дотам.

В Близкия изток британецът развива и бизнес. Той откри снукър академия в Рияд, Саудитска Арабия, съвместно с местното правителство. В нея се подготвят елитни състезатели и млади таланти, а той често ги посещава в качеството си на треньор и ментор. Сега, когато живее в Дубай, не му се налагат дълги полети и смяна на часови зони – нещо, което много го тормозело, както самият той разкрива.