Коракаки като шампионка от Рио и по време на финала на 25 м пистолет в Токио 2021.

Н ай-успешната гръцка състезателка по спортна стрелба Анна Коракаки обяви, че чака първа рожба. 29-годишната бъдеща майка пусна кадри в напреднала бременност със съпруга си Янис Халкиадакис и кучето им.

„Нашето семейство расте. Два крака, четири лапи и сърцата ни, изпълнени с огромна любов и копнеж, сега бият за теб. Нашето малко момиченце вече изпълва мислите и мечтите ни със светлина“, сподели Анна, която се омъжи през 2023 г., но разкри това в социалните мрежи едва 2 г. по-късно.

На олимпиадата в Рио 2016 Коракаки спечели злато на 25 м и бронз на 10 м въздушен пистолет, като стана вторият гръцки спортист след Константинос Циклитирас през 1912 г. и първата жена в историята на страната сдва медала от едни и същи олимпийски игри. В Токио тя беше знаменосец на делегацията, но остана 6-а на 10 м, където държи световния рекорд. Среброто тогава отиде у Антоанета Бонева. Родената в Драма стрелкиня е сред приятелките на българката и по нейна покана тя участва в турнира „Гран при София“ през февруари.