Mercedes-Benz CLK GTR, един от най-екстремните и редки хомологационни специални автомобила, създавани някога от AMG за нуждите на Льо Ман в края на 90-те, беше в центъра на една от най-впечатляващите операции на ФБР.

Агенцията е конфискувала CLK GTR Roadster от 2002 г. на стойност приблизително 13 млн. долара като част от операция „Гигантски слалом“, насочена срещу международния картел на бившия олимпийски сноубордист и сега беглец от топ 10 на ФБР Райън Уединг. Американските власти сравняват канадеца с имена като Ескобар и Ел Чапо и смятат, че се крие в Мексико. ФБР дори предлага епична награда от 15 млн. долара за информация, водеща до ареста на Уединг - сума, почти достатъчна за закупуването на самия CLK GTR, ако колата някога достигне до търг.

Хиперавтомобилът е резултат от златна ера за производителите, преследващи славата в Льо Ман. За да отговаря на изискванията и да участва в надпреварата, е произведен в къса серия от само шест броя. От 28-те произведени CLK GTR само 6 са били роудстъри, което прави тази версия с отворен покрив още по-ценна. Под каросерията му се намира 6,0-литров V12 двигател, който произвежда близо 600 конски сили и достига 7000 оборота в минута чрез 6-степенна секвенциална скоростна кутия.