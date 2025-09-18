Роджър и Мирка са заедно вече 25 г., а в момента са в Калифорния за "Лейвър Къп".

Н осителят на 20 титли от Големия шлем Роджър Федерер разкри как му влияят социалните мрежи. „Ако коментарите засягат външността ми, размера на моя нос и много други неща, това може да ме нарани“, призна 44-годишният швейцарец в подкаста Not Your Country Club.

„Друг проблем е постоянната необходимост да правя публикации – добави бившият №1. - Понякога предпочитам да не пускам нищо, за да прекарам деня в сили за друго. Сега публикуваш ли нещо, веднага се разпространява навсякъде. Това са отношения на любов – омраза, но мисля, че за повечето хора това може да бъде полезен инструмент.“

Маестрото, който в момента е в Калифорния за организирания от него Лейвър Къп, засегна и темата как растат четирите му деца – близнаците Шарлийн и Майла (16), както и 11-годишните Лео и Лени. „Когато аз самият бях малък, постоянно си бях вкъщи и ходех на училище пеша. Моите деца много време бяха на домашно обучение, непрекъснато пътувахме. Детството им беше много интересно, но не съвсем леко. Лео участва в тенис турнири, всички могат да играят, но не се интересуват толкова. Карат ски и играят голф. Щастлив съм, че семейството ми е спортно.“