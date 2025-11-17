Л екоатлетическата писта стана арена на любовта за футболиста Дариус Слейтън и атлетката Анна Хол.
28-годишният играч на Ню Йорк Джайънтс падна на колене пред любимата си. „Цялото ми сърце. На мястото, на което се срещнахме за първи път, трябваше да кажа „Да“ на мен и на теб завинаги“, похвали се световната шампионка в седмобоя.
Anna Hall, the reigning U.S. heptathlon champion, marks a personal victory by getting engaged to NFL star Darius Slayton at the site of their beginnings. Can love amplify athletic greatness, or distract from it?— Azat TV (@azattelevision) November 16, 2025
Двамата обявиха щастливата новина в обща публикация в социалните мрежи. От тях става ясно, че предложението е станало по тъмно, с включени светлини на стадиона. „Добре, че бях облечен в черно“, пошегува се асът от НФЛ, който подви крак и коленичи пред любимата си.