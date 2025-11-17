Л екоатлетическата писта стана арена на любовта за футболиста Дариус Слейтън и атлетката Анна Хол.

28-годишният играч на Ню Йорк Джайънтс падна на колене пред любимата си. „Цялото ми сърце. На мястото, на което се срещнахме за първи път, трябваше да кажа „Да“ на мен и на теб завинаги“, похвали се световната шампионка в седмобоя.

Двамата обявиха щастливата новина в обща публикация в социалните мрежи. От тях става ясно, че предложението е станало по тъмно, с включени светлини на стадиона. „Добре, че бях облечен в черно“, пошегува се асът от НФЛ, който подви крак и коленичи пред любимата си.

 

