Diema Sport
15:00 Миньор – Фратрия, Mr. Bit Втора лига
17:45 Септември - Ботев (Пд), efbet Лига
20:15 Славия – Берое, efbet Лига
Diema Sport 2
16:00 Съндърланд - Астън Вила, Висша лига
18:30 Арсенал - Манчестър Сити, Висша лига
21:45 Марсилия – ПСЖ, Лига 1
Diema Sport 3
10:00 Формула 2: Гран при на Азербайджан
14:00 Формула 1: Гран при на Азербайджан
16:30 Айнтрахт – Унион, Бундеслига
18:30 Байер Леверкузен - Борусия Мьонхенгладбах, Бундеслига
20:30 Борусия Дортмунд – Волфсбург, Бундеслига
Nova Sport
16:00 Борнемут – Нюкасъл, Висша лига
18:15 Монако – Мец, Лига 1
21:00 Панатинайкос – Олимпиакос, Суперлига
MAX Sport 1
08:00 Тенис, ATP 250: Чънду
13:30 Голф: FedEx Open de France
21:00 Nascar Cup Series: Състезание в Ню Хемпшир
MAX Sport 2
10:30 Волейбол: Световно първенство: Аржентина – Италия, осминафинал
15:00 Волейбол: Световно първенство: Белгия – Финландия, осминафинал
20:00 НФЛ: Минесота Вайкингс - Синсинати Бенгалс
23:20 НФЛ: Сан Франциско 49 - Аризона Кардиналс
MAX Sport 3
08:30 Тенис, ATP 250: Ханджоу
13:30 Лацио – Рома, Серия А
16:00 Торино – Аталанта, Серия А
19:00 Фиорентина – Комо, Серия А
21:45 Интер – Сасуоло, Серия А
MAX Sport 4
15:00 Райо Валекано – Селта, Ла Лига
17:15 Майорка - Атлетико Мадрид, Ла Лига
19:30 Елче – Овиедо, Ла Лига
22:00 Барселона – Хетафе, Ла Лига
02:00 Остин ФК - Сиатъл Саундърс, МЛС
RING
15:30 ПСВ Айндховен - Аякс, Ередивизи
17:45 АЗ Алкмаар - Фейенорд, Ередивизи
EUROSPORT
11:30 Лека атлетика: Световно първенство
15:30 Колоездене: Световно първенство в Кигали, мъже, часовник
20:45 Снукър: Инглиш оупън, финал
EUROSPORT 2
07:00 Тенис: Купа Лейвър в Сан Франциско
09:00 Мотоциклетизъм, състезание за издръжливост: Световен шампионат, Бол д'Ор
11:00 Колоездене: Световно първенство в Кигали, жени, часовник
14:15 Мотоциклетизъм, състезание за издръжливост: Световен шампионат, Бол д'Ор
17:30 Конен спорт: Лига на нациите в Сен Тропе, прескачане на препятствия
22:00 Тенис: Купа Лейвър в Сан Франциско
БНТ 3
13:30 Лека атлетика: Световно първенство
15:25 Автомобилизъм: GT World Challenge Europe - спринт
19:00 Борба: Световно първенство, класически стил, финали