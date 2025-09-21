Diema Sport

15:00 Миньор – Фратрия, Mr. Bit Втора лига

17:45 Септември - Ботев (Пд), efbet Лига

20:15 Славия – Берое, efbet Лига

Diema Sport 2

16:00 Съндърланд - Астън Вила, Висша лига

18:30 Арсенал - Манчестър Сити, Висша лига

21:45 Марсилия – ПСЖ, Лига 1

Diema Sport 3

10:00 Формула 2: Гран при на Азербайджан

14:00 Формула 1: Гран при на Азербайджан

16:30 Айнтрахт – Унион, Бундеслига

18:30 Байер Леверкузен - Борусия Мьонхенгладбах, Бундеслига

20:30 Борусия Дортмунд – Волфсбург, Бундеслига

Nova Sport

16:00 Борнемут – Нюкасъл, Висша лига

18:15 Монако – Мец, Лига 1

21:00 Панатинайкос – Олимпиакос, Суперлига

MAX Sport 1

08:00 Тенис, ATP 250: Чънду

13:30 Голф: FedEx Open de France

21:00 Nascar Cup Series: Състезание в Ню Хемпшир

MAX Sport 2

10:30 Волейбол: Световно първенство: Аржентина – Италия, осминафинал

15:00 Волейбол: Световно първенство: Белгия – Финландия, осминафинал

20:00 НФЛ: Минесота Вайкингс - Синсинати Бенгалс

23:20 НФЛ: Сан Франциско 49 - Аризона Кардиналс

MAX Sport 3

08:30 Тенис, ATP 250: Ханджоу

13:30 Лацио – Рома, Серия А

16:00 Торино – Аталанта, Серия А

19:00 Фиорентина – Комо, Серия А

21:45 Интер – Сасуоло, Серия А

MAX Sport 4

15:00 Райо Валекано – Селта, Ла Лига

17:15 Майорка - Атлетико Мадрид, Ла Лига

19:30 Елче – Овиедо, Ла Лига

22:00 Барселона – Хетафе, Ла Лига

02:00 Остин ФК - Сиатъл Саундърс, МЛС

RING

15:30 ПСВ Айндховен - Аякс, Ередивизи

17:45 АЗ Алкмаар - Фейенорд, Ередивизи

EUROSPORT

11:30 Лека атлетика: Световно първенство

15:30 Колоездене: Световно първенство в Кигали, мъже, часовник

20:45 Снукър: Инглиш оупън, финал

EUROSPORT 2

07:00 Тенис: Купа Лейвър в Сан Франциско

09:00 Мотоциклетизъм, състезание за издръжливост: Световен шампионат, Бол д'Ор

11:00 Колоездене: Световно първенство в Кигали, жени, часовник

14:15 Мотоциклетизъм, състезание за издръжливост: Световен шампионат, Бол д'Ор

17:30 Конен спорт: Лига на нациите в Сен Тропе, прескачане на препятствия

22:00 Тенис: Купа Лейвър в Сан Франциско

БНТ 3

13:30 Лека атлетика: Световно първенство

15:25 Автомобилизъм: GT World Challenge Europe - спринт

19:00 Борба: Световно първенство, класически стил, финали

