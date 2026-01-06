Л ойд Харис е поредният тенисист, който ще мине под венчило. Първата ракета на Южна Африка подари пръстен на любимата си Серис Уод по време на ваканция на Малдивите. „Моето завинаги“, написа 28-годишният играч под кадрите от рая.

Годеницата му е учителка по английски и музикант (свири на флейта). Бившият №31 в света в момента е едва №220, след като трябваше да преодолее травма на китката и тежка операция на гърба през октомври 2024 г.

Роденият в Кейп Таун играч живее в Дубай, а мечтаната му работа е „да си лежи на плажа“. Той спечели единствения си мач с Григор Димитров – с 6:3, 3:6, 7:6 (5) на мастърса в Мадрид през 2021 г.