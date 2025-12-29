Т опготвачът Гордън Рамзи отведе пред олтара щерка си Холи под поривите на буен вятър, пред тълпа зяпачи и насред семеен скандал.

Ослепителната младоженка каза „Да“ на трикратния олимпийски шампион в плуването Адам Пийти на пищна церемония в абатската църква „Свети Петър и Павел“ в Бат, Англия. Облечена в изящна дантелена рокля и наметната с пелерина от сатен и с качулка, булката измина последните крачки като неомъжена жена под ръка с 59-годишния си татко.

Младоженците са заедно от първите летни дни на 2023-та. Именно Холи е тази, която помогна на Пийти да се справи с депресията и да се завърне в басейна. Британецът имаше и проблеми с алкохола, но успя да се справи и да спечели сребърен медал в коронната си дисциплина 100 метра бруст в Париж 2024.

Основна роля в църковната церемония изигра 5-годишният Джордж, син на плувеца от предишна връзка. В ролята на шаферки пък влязоха три скъпи дами на семейството – пременените изцяло в червено сестри на булката Мегън и Тили и на младоженеца - Бетани. Последната беше и единственият представител на семейството на плувеца.

Родителите на Пийти – Каролайн и Марк, останаха в семейния дом на около 200 км разстояние. Още покрай моминското парти на Холи през ноември стана ясно, че тя и плувецът деликатно намекнали на свекървата, че е нежелана. Тогава тя заяви, че „сърцето й е изтръгнато“.

Но докато сега 59-годишната дама избра да мълчи, леля му Луиз се е развихрила. В навечерието на сватбата тя пратила на племенника си гневно съобщение: „Надявам се никога да не изпиташ същата болка, която причини на майка си. И въпреки всичко тя все още те обича. Срам за двама ви. Срам“. Според близки до семейството Пийти е в обтегнати отношения с родителите си от известно време. Причината била, че той – дете на хора от работническите среди, се прехласнал по елитния живот на семейство Рамзи.

Най-близките на шампиона отсъстваха, но пък в целия си блясък сред гостите се появиха Виктория и Дейвид Бекъм. Певицата се похвали, че за специалното събитие е избрала специална рокля – част от колекцията й за 2026 г.