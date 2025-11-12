Л юта семейна война може да помрачи най-щастливия ден на трикратния олимпийски шампион Адам Пийти и Холи Рамзи.

Плувецът и щерката на известния готвач Гордън Рамзи ще се вземат следващия месец. Според медиите в Англия младоженците деликатно намекнали на майката на спортиста, че не е желана на церемонията. Каролайн, който има голяма роля за бляскавата кариера на сина си, не беше поканена и на моминското парти на Холи. Освен най-близките дружки до булката бяха майка й Тана, сестрата на Адам и Виктория Бекъм, която се очаква и на сватбата заедно със съпруга си Дейвид.

Adam Peaty's mother Caroline reveals sacrifices she made to support son's Olympic dream - only for swimmer to ban her from his wedding after being 'seduced by the Ramsays' fame' https://t.co/H7MoMl8SBq — Zicutake USA Comment (@Zicutake) November 11, 2025

Според близки до семейството в последно време Пийти е в обтегнати отношения с родителите си. Причината била, че той – дете на хора от работническите среди, се прехласнал по елитния живот на семейство Рамзи.

Самата Каролайн намекна, макар и завоалирано, че има нещо гнило. „Плачът е начинът, по който очите ти говорят, когато устата ти не може да обясни колко е разбито сърцето ти“, написа тя в социалните мрежи.