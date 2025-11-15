А личе Мората за пръв открехна вратата към причината за няколкомесечната си раздяла с Алваро Мората.

„По онова време и двамата приемахме лекарства. Те си имат странични ефекти. Не се чувствахме комфортно със себе си. Имахме някои проблеми, с които не успявахме да се справим“, изповяда се италианката.

Според запознати тя говори за своите проблеми със следродилната депресия, налегнали я след появата на четвъртото дете в семейството – дъщерята Бела. Нападателят пък току-що беше минал през трудни моменти в кариерата, заради които започнал да получава паник атаки.

Alice Campello rivela: "Io e Morata in crisi perché sotto effetto di farmaci" https://t.co/wpPxJyqnBN pic.twitter.com/i5Ix3f5TXi — FQMagazine (@FQMagazineit) November 14, 2025

Алваро и Аличе обявиха, че се разделят месец след края на Евро 2024, на което Испания триумфира с титлата. При празненствата на терена след финала с Англия всичко изглеждаше розово – семейството беше щастливо заедно, имаше много целувки и прегръдки.

„Боли ме, тъй като имаше хора, които решиха, че нашата любов е лъжа. Чудеха се как е възможно да преминем от целувки, достойни за филм, по време на европейското, до раздяла само месец по-късно. Боли ме заради Алваро, защото той посвети живота си на една цел - да ме направи щастлива“, продължи с признанията си госпожа Мората.

Двамата не издържаха дълго един без друг. Разделиха се през август миналата година, а през януари се събраха отново. В тези месеци нито един от тях не каза лошо за другия, не изтриха и общите си снимки в социалните мрежи. Срещаха се и няколко пъти заради доброто на децата си.

„Нашата любов е най-силната, която може да съществува. Раздялата ни помогна да осъзнаем, че не можем един без друг. По онова време нито един от нас не беше щастлив със себе си. Как при това положение можеш да направиш щастлив другия“, продължи Алваро, който вдигна сватба с италианката Аличе през лятото на 2017-а. От любовта им се родиха четири деца – близнаците Алесандро и Леонардо, които вече са на 7, Едоардо (5 г.) и Бела (2 г.).