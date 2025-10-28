Е рлинг Холанд попълни автопарка си с Ламборгини на стойност 250 000 паунда.

Атомният нападател се появи с новия звяр, модел Huracan Sterrato в редкия матовозелен цвят, в тренировъчната база на Манчестър Сити. Автомобилът с 602 конски сили е произведен в лимитирана серия от едва 1499 броя, може да развие максимална скорост от 260 км/ч и може да ускори от 0 до 100 км/ч за 3,4 секунди.

Покупката на подобна кола не е никакъв проблем за норвежеца, който печели по 500 000 паунда на седмица при „гражданите“. Самият Ерлинг е голям любител на луксозните возила и може да се похвали още с Астън Мартин за 350 000, Ролс-Ройс за 300 000, Порше за 160 000 и др.