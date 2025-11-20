Н ападателят на Борнемут Антоан Семеньо направи важна стъпка в личния си живот.

25-годишният англичанин, който играе за националния отбор на Гана, предложи брак на приятелката си Джордин Бъкли. Голмайсторът напусна лагера на „черните звезди“ преди контролата с Южна Корея заради контузия. Семеньо се възползва от ситуацията и падна на коляно пред своята любима.

„Завинаги звучи хубаво. Намерих този, когото душата ми обича“, сподели инфлуенсърката Бъкли, като добави няколко снимки от годежа.

Само преди няколко дни двойката отпразнува 5 години от връзката си.

Семеньо се намира в страхотна форма от началото на сезона. Той има 11 гола и 3 асистенции в 12 мача за „черешките“, като е с основна заслуга отборът му да се намира в горната половина на класирането във Висшата лига. Манчестър Юнайтед и няколко други от топ отборите в Англия веднага проявиха интерес към него, но от Борнемут напомниха, че освобождаващата му клауза е 75 млн. паунда.