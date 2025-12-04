Б ившата номер едно в тениса Ана Иванович е подала молба за развод от бившия германски футболист Бастиан Швайнщайгер след 9 години брак. 36-годишната сръбкиня е депозирала документите в Окръжния съд на Мюнхен през ноември.

Нейният представител Кристиан Шерц потвърди раздялата още през юли, като посочи непреодолими различия. Иванович е инициирала производство за издръжка на децата в Палма де Майорка, където живее с трите им сина – Лука, Леон и Тео. Според германските медии, причината за разпада на брака е предполагаема афера на Швайнщайгер с българка на име Силва, с която той беше забелязан на почивка през лятото.

Двамата се запознават през 2014 година чрез тенисистката Андреа Петкович, докато Швайнщайгер играе за Байерн Мюнхен. Сватбата им се състоя във Венеция през юли 2016 година. Иванович, носителка на единствената си титла от Големия шлем на Ролан Гарос през 2008 година, се оттегли от професионалния тенис в края на 2016.

Швайнщайгер спечели Световното първенство през 2014 година с Германия и има много трофеи с Байерн, включително Шампионската лига. Той приключи състезателната си кариера през 2019 година и в момента работи като футболен анализатор за германската телевизия ARD.

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В ИНСТАГРАМ

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В ТИКТОК

АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА КАНАЛА НИ В YOUTUBE

АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА КАНАЛА НИ ВЪВ VBOX