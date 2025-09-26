М омичето от ринга Сидни Томас продължава да се носи на гребена на вълната.

21-годишната мацка доби популярност през миналата година, когато носеше табелките с рундове на боксовия двубой Джейк Пол – Майк Тайсън. Оттогава симпатичната блондинка доби голяма популярност, а последователите й в Инстаграм гонят 1 милион.

Сега Сидни бе поканена на партито на риалити стрийминг сериала Inside, излъчван по Netflix. Томас бе една от най-търсените мацки от фотографите по време на гала вечерта, като тя позира заедно с други известни личности, сред които бившият баскетболист Дуайт Хауърд.

„Благословена безмерно“, написа красавицата под снимките, които качи в социалните мрежи, а феновете й я засипаха с комплименти за начина, по който изглежда.