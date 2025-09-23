В орисници се вживяха цяла тайфа дами, поканени да присъстват на партито за разкриването на пола на футболно бебе.

Своите най-близки приятелки събра красивата гъркиня Елизабет, съпругата на сръбския национал Андрия Живкович. Тя е в напреднала бременност, а на партито стана ясно, че очаква момиченце. За всеки от гостите брюнетката беше подготвила малък статив с бяло бебешко боди, на което присъстващите да изрисуват или надпишат личното си послание. „Нямам търпение да те посрещна, мое момиче. Приказно тържество“, написа Елизабет.

Тя и 29-годишният Андрия се запознаха в Солун, където той от септември 2020-а играе в ПАОК. Двамата вдигнаха сватба в родния му Ниш през май 2024-та, три месеца по-късно станаха родители за първи път. „Имахме се един друг, сега имаме всичко“, написа след раждането на Алексей хубавицата, която сега ще има и дъщеря.