Н ай-богатата представителка на колежанския спорт в САЩ Ливи Дън загърби кариерата си в спортната гимнастика и се насочи към модата.

23-годишната русокоса хубавица сега носи много дини под една мишница: разработва своя марка, снима реклами, посещава уроци по актьорско майсторство, като не е забравила и тренировките.

„Обичам червения килим, няма да го крия. Да не си мислите, че Тейлър Суифт не се наслаждава на блясъка и славата“, каза в интервю за Maxim Ливи.

Още докато учеше тя печелеше по 4 милиона долара годишно от социалните медии. След завършването е също толкова успешна, тъй като получава по 500 000 на пост. Красавицата прекрати спортната си кариера, след като през 2024-та спечели отборната титла на САЩ по спортна гимнастика с университета в Луизиана. Сега с нейния успех са ангажирани и най-близките й хора. Мама Кат е верен съветник, по-голямата сестра Джулс движи социалните медии, а лелята e личният ментален треньор. Встрани остава само бащата адвокат. „Той е просто татко“, отбелязва госпожица Дън.