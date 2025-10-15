Б ългарският национал Симеон Николов бе представен по любопитен начин от новия си отбор Локомотив (Новосибирск).

18-годишният разпределител заедно с другите нови попълнения на тима - белгиеца Сам Деру, Егор Феоктистов и Александър Маркин, сложиха фуражки, които носят служителите на руските железници.

Преди това волейболистите на Пламен Константинов проведоха традиционната среща с ръководството на клуба, част от което е и Западно-Сибирското железничарско дружество. Състезателите позираха и с фланелки на Локо, като Мони ще носи любимият си №1.

„Вече познавах много момчета от социалните мрежи, следях отбора онлайн. Следователно ще бъде по-лесно да се адаптирам. Приеха ме много топло, атмосферата е отлична. Очаквам с нетърпение първите мачове в модерната „Локомотив Арена“. Червените и зелените цветове ми напомнят за България“, заяви Николов.

Първият двубой от руската Суперлига за Локомотив е в събота срещу Кузбас (Кемерово).