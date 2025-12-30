Б ългарският национал Християн Петров се сгоди за очарователната си приятелка Мелина Любомирова.

Защитникът на Хееренвеен направи романтично предложение за брак на блондинката в дните след Коледа. 23-годишният Петров падна на коляно пред хубавицата, като се беше погрижил за абсолютно всичко. Футболистът подари красив пръстен с диамант, а освен това беше аранжирал стаята с рози, червени сърца и свещи.

„Сгодена за моята вечна любов”, сподели Любомирова в Инстаграм.

Тя е кака на Християн, като е по-голяма от него с 6 години. Двамата са заедно от декември 2023-та и се запознават, докато Петров играе в ЦСКА. Мелина е треньорка по тенис. Преди години тя е сред обещаващите таланти на корта у нас. Приета е с пълна спортна стипендия в университет в американския щат Мичиган. Там учи, тренира и стига на крачка от участие в националния шампионат на САЩ по тенис.

Любомирова е спортна натура, като е тренирала още художествена гимнастика, конна езда, волейбол и фигурно пързаляне, а през зимата кара ски. След трансфера на бранителя в Хееренвеен през януари тя е неотлъчно до него в Нидерландия. Мелина бързо се сприятелява с останали половинки на играчите и заедно подкрепят отбора в домакинските мачове.