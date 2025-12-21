К оул Палмър най-накрая показа новото си гадже. Макар и внимателно замаскиран с качулка, играчът на Челси се наслади на Коледната магия в компанията на голяма красавица.

Английският национал и младата дама, в чието лице клюкарските издания разпознаха Оливия Холдър, се разходиха из базара в лондонски „Хайд Парк“. 23-годишният халф дори зарадва любимата си с огромна плюшена играчка, която преметна през рамо.

Миналата година именно това беше любимото място за разходки на Палмър и бившата му Кони Грейс, с която се раздели през лятото, малко след триумфа на Челси на Световното клубно първенство.

Новата Оливия доста прилича на старата, отбелязаха наблюдателни фенове. И не става въпрос само за това, че и двете дами са руси. Сходни са и професиите им. Бившата е маникюристка, а сегашната върти салон за красота заедно със сестра си.

Пищната блондинка в последните месеци често посещаваше домакинските мачове на Челси, но беше загадка заради кого точно е на „Стамфорд Бридж“. Сега мистерията е разбулена, а профилът на Оливия в социалните мрежи бързо-бързо беше налазена от футболните запалянковци.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by @oliviajewellholder

 Коул и старата му изгора Грейс се влюбили, когато били на по 17 години. Самата тя го описваше като „топъл и гальовен“.

„Толкова съм горда с него, знам колко много искаше да успее. Но въпреки всичко, което прави, сегашният Коул е онзи същият, когото срещнах когато бяхме на 17. Разбира се, няма как без промяна – пораснал е, животът му вече е различен, но си остава спокойното момче“, разказа Кони с блясък в очите през пролетта на тази година.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Connie (@conniegrace_)

Заради свето момче тя пътува до САЩ през лятото, за да го подкрепя по време на Световното клубно първенство. След това обаче двамата изненадващо спряха да се следват и стана ясно, че са се разделили.

Каква е причината, не беше обявено публично.

 

