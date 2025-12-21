Новата Олвия (вляво) и старата Кони на едно и също място на "Стамфорд Бридж".

К оул Палмър най-накрая показа новото си гадже. Макар и внимателно замаскиран с качулка, играчът на Челси се наслади на Коледната магия в компанията на голяма красавица.

Английският национал и младата дама, в чието лице клюкарските издания разпознаха Оливия Холдър, се разходиха из базара в лондонски „Хайд Парк“. 23-годишният халф дори зарадва любимата си с огромна плюшена играчка, която преметна през рамо.

👀☕️ So here’s the tea; Cole Palmer was spotted with his new girlfriend, Olivia Holder, five months after his breakup with his ex, Connie Grace despite all his efforts to disguise😭 pic.twitter.com/3K4vyIYiQr — TEA (@getacupoftea) December 20, 2025

Миналата година именно това беше любимото място за разходки на Палмър и бившата му Кони Грейс, с която се раздели през лятото, малко след триумфа на Челси на Световното клубно първенство.

Новата Оливия доста прилича на старата, отбелязаха наблюдателни фенове. И не става въпрос само за това, че и двете дами са руси. Сходни са и професиите им. Бившата е маникюристка, а сегашната върти салон за красота заедно със сестра си.

Пищната блондинка в последните месеци често посещаваше домакинските мачове на Челси, но беше загадка заради кого точно е на „Стамфорд Бридж“. Сега мистерията е разбулена, а профилът на Оливия в социалните мрежи бързо-бързо беше налазена от футболните запалянковци.

Коул и старата му изгора Грейс се влюбили, когато били на по 17 години. Самата тя го описваше като „топъл и гальовен“.

„Толкова съм горда с него, знам колко много искаше да успее. Но въпреки всичко, което прави, сегашният Коул е онзи същият, когото срещнах когато бяхме на 17. Разбира се, няма как без промяна – пораснал е, животът му вече е различен, но си остава спокойното момче“, разказа Кони с блясък в очите през пролетта на тази година.

Заради свето момче тя пътува до САЩ през лятото, за да го подкрепя по време на Световното клубно първенство. След това обаче двамата изненадващо спряха да се следват и стана ясно, че са се разделили.

Каква е причината, не беше обявено публично.