Круз и Джаки са лудо влюбени. Джаки (вдясно) заедно с Дейвид Бекъм, дъщеря му Харпър и синовете Ромео и Круз.

Л юти критики се наложи да понесе дамата, пленила сърцето на Круз Бекъм.

Най-малкият син на Виктория и Дейвид вече повече от година ходи с кака си Джаки Апостел. Именно разликата във възрастта е причината за недоволството на феновете. Хубавицата, която се изявява като текстописец, беше до любимия си по време на ревюто на майка му Виктория по време на Седмицата на модата в Париж. Специално за вечерта тя се премени в рокля, дело на бившата спайска.

„Каква работа има жена на 29 до момче на 20? Това е нелепо. Говоря за Джаки и връзката й с Круз“, написа под публикацията потребител на Инстаграм. Госпожица Апостел, която е от бразилско-германски произход, не му остана длъжна и отговори: „Защото той е мил, забавен, умен, грижовен, целеустремен, зрял, талантлив, лоялен и също така доста красив“, написа самоуверено дамата, която по-късно този месец ще навърши 30. Круз пък ще стане на 21 през февруари.