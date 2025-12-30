С ръбската певица Александра Младенович е омаяла вратаря Матко Обрадович, гръмнаха медиите в Белград.

Любовта между двамата се разгоряла в Дубай, където 34-годишният хърватин играе в местния Палм Сити от октомври. Пищната брюнетка пък наскоро се сдоби с имот в емирството.

Двамата все още не са обявила официално любовта си, но според запознати чувствата им били много силни. Александра, на 31, е позната в родната си Сърбия с пиперливия език. Тя не се свени да говори по различни теми, а наскоро разкри в телевизионно участие, че преживяла първата си любов, когато била на 14. Тогава всичко било платонично, а след първите си интимни ласки на 19 се наложило да се обърне към психолог.

Въпросният първи забранявал на певицата да работи и за около месец тя се отказала от сцената. „Каза ми да стана учител по география или да отворя салон за маникюр“, изля душата си изпълнителката, която сега върти любов с Обрадович, чиято кариера до момента премина изцяло в Словения.