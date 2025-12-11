П расе предрече кой ще се окичи със световната титла в дартса.
Първенството започва днес в Лондон, а големият финал е на 3 януари. Миналата година купата вдигна тийнейджърът Люк Литлър. Успеха му преди година беше предречен от прасето Трюфел, което заради способностите си да вижда в бъдещето беше определено като магическо. Сега упражнението се повтори и животното трябваше отново да избира кой ще е шампион и заложи именно на 18-годишния британец Литлър.
@dartscorner.co.uk Truffle the Psychic Pig Returns to Predict the 2025/26 PDC World Darts Champion She's back, and she's already got form. Last year, Truffle the Mystic Pig did what most pundits couldn't – she called Luke Littler to lift the Sid Waddell Trophy at the 2024/25 PDC World Darts Championship. While the rest of us were busy talking about checkout percentages and three-dart averages, this porky prophet was using her snout to sniff out glory. And she nailed it. Now, with the Alexandra Palace ready to host 128 players battling it out for dart immortality, Truffle's been called on once again for another crack at the crystal ball. Or should we say, the crystal trough. #WeGetDarts #darts #dartscommunity #fyp ♬ original sound - Darts Corner
Трюфел бързо подмина първата кофа с храна, украсена с лицето на Рос Смит, тази с лика на Люк Хъмфрис се обърна, както и следващата с Михаел ван Гервен. Тази с образа на неговия любимец Люк Литлър го привлече и то се закова при нея, давайки ясно да се разбере кой според него ще се окичи с короната и ще грабне голямата награда от 1 милион паунда.