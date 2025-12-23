Л юбопитен съвет получи младата звезда на Барселона Ламин Ямал.

Той бе отправен от един от големите португалски футболисти в близкото минало Пауло Футре.

„Ямал ще бъде най-добрият в света, когато си хване приятелка. И то скоро. Той е млад и това е важно за него“, заяви в предаването El Cafelito с Хосеп Педрерол носителят на КЕШ с Порто през 1987 г.

После бившото крило внесе и пояснения към думите си.

„Когато срещнах майката на децата си, започнах да бъда 100% професионален футболист. Не излизах толкова често, колкото преди. Оттогава нататък започнах да имам по-голямо влияние в съблекалнята на Порто, защото бях по-отговорен“, върна лентата назад Футре.

Ламин Ямал имаше кратка, но обилно следена от медите връзка с аржентинската певица Ники Никол. Всичко между тях приключи през октомври. Наскоро европейският шампион с Испания бе видян да се среща с инфлуенсъра Алекс Падия.