К ристиан Пулишич вероятно е останал поласкан, че го свързват с една от най-актуалните актриси, но предпочита истината.

По Коледа слух, който тръгна от DNA da Bomber в Инстаграм и плъзна в световните медии, го прати в обятията на холивудската звезда Сидни Суини. Националът изчака да мине последният мач за Милан за годината, този с Верона, в който блесна с гол за успеха с 3:0. След това реши да наруши мълчанието и яростно отрече да има вземане-даване с впечатляващата блондинка.

„Моля, спрете с измислените истории за личния ми живот. Фалшиви новини, момчета. Нека сложим край на този нелеп слух“, написа Пулишич в социалните мрежи.

Информациите за романс между футболиста на Милан и красавицата бяха доста изненадващи. От месеци медиите се занимаваха с връзката на Суини с продуцента Скутър Браун. Двамата бяха забелязани да се разхождат хванати за ръце в Сентръл Парк в Ню Йорк и ги снимаха да се целуват. На 16 декември пък се гушкаха на прожекция на хита „Прислужницата“, в който Сидни играе главната роля.