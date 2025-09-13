Ана на годежа с Рубенс Диас през август.Ана на годежа с Рубенс Диас през август.

Н овото бразилско попълнение на Динамо (Москва) Рубенс Диас почерпи за двойна радост. В другия край на света – в луксозна частна болница в Бело Оризонте, с близнаци след планирано цезарево сечение го дари годеницата му Ана Паула.

В Инстаграм 24-годишният халф публикува момента, в който за първи път вижда децата си от над 10 000 км. Текстът на кадъра гласи: „Здравейте, хора, появихме се на бял свят, за да донесем много радост на семейството ни. Тео и Серена.“ Младите родители се сгодиха в началото на август на стадиона на Атлетико Минейро, където Диас изписа с рози върху терена: „Ще се омъжиш ли за мен?“.

Той игра там от 2020 г. до 31 юли, а договорът му в Руската премиер лига е за 5 г.

От предишната си връзка Рубенс има син Артур, който навърши 3 годинки на 29 юли.